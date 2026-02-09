Lucro do italiano Unicredit aumenta 13,6% e atinge recorde de 10,6 mil milhões em 2025

O banco italiano Unicredit encerrou 2025 com um lucro líquido de 10.579 milhões de euros, mais 13,6% do que no ano anterior, um resultado recorde, informou a entidade numa nota divulgada esta segunda-feira, 9.

O Unicredit comunicou receitas de 24.536 milhões de euros em 2025, menos 1,3% do que os 24.865 milhões do ano anterior, enquanto os custos operacionais foram de 9.441 milhões de euros, mais 0,4% do que os 9.407 milhões em 2024.

Os empréstimos atingiram 419.032 milhões de euros, um aumento de 3,6% em relação aos 404.319 milhões do exercício de 2024, e os créditos deteriorados brutos equivaleram a 12.084 milhões de euros, um aumento de 8,3% em relação aos 11.158 milhões do ano anterior.

Quanto ao rácio de solvência CET1, foi de 14,7% em relação aos 15,9% de 2024.

Os bons resultados anuais foram registados apesar de um último trimestre de 2025 em que o lucro líquido foi de 1.883 milhões de euros em relação aos 1.564 milhões do mesmo trimestre do ano anterior, um aumento de 17,2%, e menos 30% em comparação com os três meses anteriores.

O grupo apresentou também as suas previsões financeiras e aspira a aumentar as suas receitas líquidas para mais de 25.000 milhões de euros em 2026 e cerca de 27.500 milhões em 2028.

Para este ano, prevê-se que os lucros líquidos rondem os 11.000 milhões de euros, enquanto para 2028, os 13.000 milhões.

O segundo maior banco da Itália atualizou também as suas diretrizes estratégicas, agora denominadas "UniCredit Unlimited", prometendo aos seus acionistas aproximadamente 30.000 milhões de euros nos próximos três anos e cerca de 50.000 milhões nos cinco anos seguintes.