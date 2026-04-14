Lucro do JP Morgan Chase sobe 13% no 1.º trimestre para mais de 14 mil milhões

O lucro do JP Morgan Chase, o maior banco dos EUA, subiu para 16.494 milhões de dólares (14.083 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2026, uma subida de 13% face ao mesmo período do ano anterior.

O volume de negócios da entidade entre janeiro e março ascendeu a 49.836 milhões de dólares (42.552 milhões de euros), mais 10% do que no ano anterior, incluindo um crescimento de 9% nas receitas líquidas de juros, até 25.366 milhões de dólares (21.659 milhões de euros).

Por outro lado, as provisões para risco de crédito no trimestre totalizaram 2.507 milhões de dólares (2.141 milhões de euros), 24% menos do que no ano anterior.

O presidente executivo do JP Morgan, Jamie Dimon, destacou o “sólido desempenho” da entidade em todas as suas áreas de negócio, incluindo um aumento de 19% nas receitas da divisão de Banca Corporativa e de Investimento (CIB), enquanto na unidade de Mercados atingiram o valor recorde de 11.600 milhões de dólares (9.905 milhões de euros).

Por outro lado, embora a economia norte-americana se tenha mantido resiliente durante o trimestre, o banqueiro alertou para um conjunto de riscos “cada vez mais complexos”, como as tensões geopolíticas e as guerras, a volatilidade dos preços da energia, a incerteza comercial, os grandes défices orçamentais globais e os preços elevados dos ativos.

“Embora não possamos prever como estes riscos e incertezas acabarão por evoluir, são significativos e reforçam a razão pela qual preparamos a empresa para uma ampla gama de cenários”, acrescentou.