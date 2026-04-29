Lucro do Lloyds no 1.º trimestre subiu 37% para 1,8 mil milhões de euros

O lucro do Lloyds Banking Group chegou aos 1.555 milhões de libras (1.788 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, um crescimento de 37% em relação ao período homólogo, impulsionado por maiores receitas e controlo de custos.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o banco informou que o lucro antes de impostos subiu 33% no trimestre, para 2.025 milhões de libras (2.328 milhões de euros), enquanto o lucro líquido alcançou os 4.785 milhões de libras (5.502 milhões de euros) entre janeiro e março, um aumento de 9%.

A relação custo/receita ficou em 51,9% nos primeiros três meses do ano, abaixo dos 58,1% do período homólogo, enquanto o índice de qualidade dos ativos foi de 0,25%, em comparação com 0,27% do primeiro trimestre de 2025.

O banco também informou que sua relação empréstimos/depósitos atingiu 98% entre janeiro e março, em comparação com 96% no mesmo período do ano passado, enquanto o índice de capital CET1 ficou em 13,4%, abaixo dos 13,5% anteriores.

O diretor executivo do banco, Charlie Nunn, afirmou que, no primeiro trimestre do ano, o grupo "demonstrou um sólido histórico financeiro, com crescimento da receita, rigorosa disciplina de custos e alta rentabilidade".

"O nosso modelo de negócios diferenciado permanece resiliente diante da atual incerteza económica”, disse o responsável, acrescentando: “Continuamos focados em apoiar as famílias e empresas do Reino Unido nos seus esforços para fortalecer a sua posição financeira e alcançar os seus objetivos".