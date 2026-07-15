Lucro do Morgan Stanley aumenta 58% no 2.º trimestre para 4,9 mil milhões

O Morgan Stanley registou um lucro líquido de 5,6 milhões de dólares (cerca de 4,9 mil milhões de euros) no segundo trimestre do ano, um aumento de 58% face ao período homólogo, anunciou esta quarta-feira a empresa.

A instituição financeira norte-americana registou, no final do segundo trimestre, receitas líquidas de 21,3 mil milhões de dólares (cerca de 18,7 mil milhões de euros), mais 27% do que no mesmo período de 2025 e mais 4% do que no trimestre anterior.

Citado em comunicação, o presidente executivo (CEO), Ted Pick, afirmou que "a divisão de gestão de património captou um valor recorde de 148.000 milhões de dólares em novos ativos líquidos, atingindo o marco de 10 biliões de dólares em ativos totais de clientes entre as áreas de gestão de património e gestão de investimentos”, explicou o executivo.

O CEO salientou ainda que a empresa continua a “acumular capital”, o que lhe confere “uma maior flexibilidade para investir nos principais negócios e, ao mesmo tempo, gerar uma rentabilidade sólida para os acionistas”.