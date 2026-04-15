Lucro do Morgan Stanley sobe 29% para 4,7 mil milhões no 1.º trimestre

O Morgan Stanley registou um lucro líquido de 5.567 milhões de dólares (cerca de 4.727 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 29% do que no mesmo período de 2025, anunciou hoje a entidade.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, 15, o Morgan Stanley afirma que, no mesmo período, as receitas cresceram 16% face a igual trimestre de 2025, para 20.580 milhões de dólares, colocando o lucro por ação em 3,43 dólares.

O presidente e presidente executivo do Morgan Stanley, Ted Pick, assegurou no comunicado que foi um trimestre excecional, durante o qual a rentabilidade sobre o capital subiu para 27,1%.

Pick também destacou o "continuo dinamismo" da divisão de gestão patrimonial, com novos ativos líquidos de 118.000 milhões de dólares e fluxos de ativos baseados em comissões de 54.000 milhões de dólares.