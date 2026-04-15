Empresas

Lucro do Morgan Stanley sobe 29% para 4,7 mil milhões no 1.º trimestre

Em comunicado, a instituição financeira afirma que, no mesmo período, as receitas cresceram 16% face a igual trimestre de 2025
Lucro do Morgan Stanley sobe 29% para 4,7 mil milhões no 1.º trimestre
Publicado a

O Morgan Stanley registou um lucro líquido de 5.567 milhões de dólares (cerca de 4.727 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 29% do que no mesmo período de 2025, anunciou hoje a entidade.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, 15, o Morgan Stanley afirma que, no mesmo período, as receitas cresceram 16% face a igual trimestre de 2025, para 20.580 milhões de dólares, colocando o lucro por ação em 3,43 dólares.

O presidente e presidente executivo do Morgan Stanley, Ted Pick, assegurou no comunicado que foi um trimestre excecional, durante o qual a rentabilidade sobre o capital subiu para 27,1%.

Pick também destacou o "continuo dinamismo" da divisão de gestão patrimonial, com novos ativos líquidos de 118.000 milhões de dólares e fluxos de ativos baseados em comissões de 54.000 milhões de dólares.

Lucro do Morgan Stanley sobe 29% para 4,7 mil milhões no 1.º trimestre
Lucro do Morgan Stanley sobe para 3,2 mil milhões de euros no primeiro trimestre
Lucro
morgan stanley

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt