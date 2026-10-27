Lucro do polaco Bank Millennium subiu 30% para 260 milhões nos primeiros nove meses do ano

Os lucros do Bank Millennium, com sede em Varsóvia, aumentaram 30% nos primeiros nove meses do ano e chegaram aos 1.109 milhões de zlótis (259,7 milhões de euros), anunciou o Millenium BCP, que detém 50,1% do banco polaco.

Os resultados positivos refletem a resiliência da margem financeira após “redução significativa” das taxas de mercado, crescimento das comissões e a manutenção de uma “rigorosa disciplina” dos custos, justifica o banco.

O Millennium BCP acrescenta que, apesar da “diminuição expressiva” dos custos associados aos créditos hipotecários em moeda estrangeira, antes de impostos, que registaram uma redução de 63% nos primeiros nove meses do ano, os resultados do BanK Millennium “mantiveram-se condicionados por esse efeito”.

Até setembro, a margem financeira registou uma redução de 1% em termos homólogos, tendo, contudo, registado um aumento de 7% face ao 2.º trimestre de 2026.

A margem financeira mostrou resiliência num contexto de taxas de juro de mercado mais baixas e a taxa de margem financeira nos primeiros nove meses deste ano fixou-se em 3,54%, que compara com 4,10% no período homólogo.

De acordo com os resultados, as comissões líquidas aumentaram 9% face ao período homólogo, o mesmo acontecendo com os custos operacionais (+7%).

O resultado operacional caiu 3% em termos homólogos.

Os resultados hoje comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) indicam que a carteira de crédito aumentou 11% face ao período homólogo.

Apontam ainda para um aumento de 26% no crédito pessoal, de 224% no crédito hipotecário, de 25% no crédito a empresas e de 22% e 22% no ‘leasing’ e ‘factoring’, respetivamente.

Os depósitos totais de clientes registaram um aumento de 11% face ao período homólogo e os recursos fora de balanço subiram 21%.

Quanto aos clientes de retalho, o número de particulares ativos ultrapassou os 3,39 milhões, aumentando 160 mil em termos homólogos.

Os clientes digitais ativos excederam 3,2 milhões, com 95% dos clientes ativos a utilizarem canais digitais, sendo o ‘mobile banking’ responsável pela maioria da atividade digital.

Os depósitos de particulares do Bank Millennium aumentaram 14% face ao período homólogo e o crédito a particulares subiu 5%.

Os resultados dos clientes empresariais apontam ainda para um aumento de 3% dos depósitos e de 25% no crédito a empresas e setor público, assim como uma subida de 11% do ‘leasing’, em termos homólogos