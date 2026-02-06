Lucro do Société Générale cresce 43% em 2025 para recorde de seis mil milhões

O banco Société Générale obteve um lucro recorde de 6.002 milhões de euros em 2025, mais 42,9% face a 2024, um aumento da rentabilidade que levará o banco a distribuir 50% do resultado líquido entre os acionistas.

Em comunicado, o banco francês divulgou esta sexta-feira, 6, que o resultado operacional subiu 24,4%, para 8.439 milhões de euros, e as receitas 1,7%, para um valor recorde de 27.254 milhões.

No final de 2025, o nível de solvência da entidade, medido pelo rácio CET1, era de 13,5%, cerca de 320 pontos base acima do requisito regulamentar.

A rentabilidade sobre o capital (ROTE) subiu seis décimas para 10,2%, realçou o Société Générale, destacando que esta percentagem ultrapassa a meta de 9% anteriormente fixada.

O conselho de administração pretende distribuir 2.679 milhões de euros entre os acionistas, dos quais 1.217 milhões serão em forma de dividendos e os outros 1.462 milhões em forma de compra de ações, uma operação que será lançada a partir do próximo dia 09.

Para 2026, o Société Générale espera aumentar as suas receitas em mais de 2% e reduzir os seus custos em cerca de 3%. Quanto à rentabilidade (ROTE), espera que seja superior a 10%.