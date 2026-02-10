Lucro do Spotify quase duplica para 2,2 mil milhões em 2025

A plataforma musical sueca Spotify obteve um lucro líquido de 2.212 milhões de euros em 2025, mais 94% do que no ano anterior, quando encerrou o seu primeiro exercício anual com lucros, informou esta terça-feira, 10, a empresa.

O Spotify, com sede em Estocolmo e cotada na bolsa de Wall Street, em Nova Iorque, faturou no ano passado 17.186 milhões, o que representa um aumento anual de 10%.

Em 2025, o lucro líquido de exploração (ebit) subiu 61% para 2.198 milhões.

No quarto trimestre do ano passado, a Spotify lucrou 1.174 milhões de euros líquidos, três vezes mais do que no ano anterior.

Neste período, a faturação foi de 4.531 milhões, um aumento de 7%, enquanto o ebit subiu 47% para 701 milhões de euros.

A empresa sueca encerrou o ano com 751 milhões de utilizadores ativos mensais, um aumento de 11%, e o número de assinantes ‘premium’ subiu 10% para 290 milhões, ambos ligeiramente abaixo das últimas previsões.

Para este ano, a empresa prevê um lucro operacional de 660 milhões de euros no primeiro trimestre e uma faturação de 4.500 milhões, além de atingir 759 milhões de utilizadores ativos mensais e 293 milhões de assinantes do pacote ‘premium’.