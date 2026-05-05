Lucro do Unicredit sobe 16,1% até março para 3,2 mil milhões

O lucro do Unicredit cresceu 16,1% no primeiro trimestre, para 3.217 milhões de euros, no seu melhor trimestre de sempre, anunciou esta terça-feira, 6, o banco italiano.

Entre janeiro e março, o lucro do Unicredit avançou de 2.771 milhões de euros no ano passado para 3.217 milhões de euros este ano, refere um comunicado hoje divulgado pelo banco.

As receitas aumentaram 4,9%, para 6.873 milhões de euros, tendo a descida de 2,0% na margem financeira (para 3.587 milhões de euros) sido compensada pelos ganhos nas comissões (para 2.509 milhões de euros).

Os custos operacionais recuaram 8,7%, para 2.297 milhões de euros.

Citado no documento, o presidente executivo do Unicredit, Andrea Orcel, apontou que o banco “teve outro conjunto de resultados recorde em todos os principais indicadores financeiros, demonstrando a força e a consistência” do modelo de gestão.

O Unicredit aprovou, na noite de segunda-feira, um aumento de capital de até 6.700 milhões de euros, com o objetivo de abordar a oferta pública de aquisição voluntária sobre o Commerzbank.

No passado dia 16 de março, o Unicredit anunciou a intenção de lançar uma oferta pública voluntária de troca de ações sobre o Commerzbank, que avalia em cerca de 35.000 milhões de euros o segundo maior banco comercial da Alemanha, com o objetivo de superar o limiar dos 30%, embora o italiano não preveja chegar a controlar a entidade germânica.