Lucro líquido da eDreams sobe 16% para valor recorde de 52,2 milhões

A eDreams ODIGEO (eDO) divulgou resultados sólidos para o ano fiscal terminado a 31 de março de 2026, com o lucro líquido ajustado a atingir um máximo histórico de 72,9 milhões de euros, um aumento de 42% face ao ano anterior, e o lucro líquido a subir para 52,2 milhões (+16%).

Este desempenho, segundo a plataforma de subscrição de viagens, refletiu um equilíbrio bem‑sucedido entre excelência operacional e investimentos estratégicos de elevada convicção, impulsionados sobretudo pelo crescimento do Prime, o programa de subscrição de viagens da empresa, que registou 643 mil novos subscritores líquidos no exercício — 7,2% acima da orientação anual — e elevou a base para oito milhões de membros no início do atual ano fiscal.

Paralelamente, a geração de caixa manteve‑se robusta, com o Cash EBITDA a atingir 157 milhões de euros (acima da meta de 155 milhões) e o EBITDA ajustado a crescer 29%, para 172,3 milhões, demonstrando o impacto positivo da maturidade dos subscritores na rentabilidade.

A empresa reforça que a transição para opções de pagamento mensais e trimestrais visa aumentar o lifetime value, mesmo que altere o timing das entradas de caixa, e sublinha a solidez do balanço para continuar a remunerar acionistas — tendo já retornado 64,4 milhões de euros através de recompra de ações, num programa de 100 milhões em vigor até setembro de 2027 — enquanto a execução da fase inicial do plano estratégico de 3,5 anos começa a produzir resultados tangíveis rumo às metas previstas para 2030.