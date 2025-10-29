DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Lucro líquido consolidado da XTB cai 73,8% para 12,5 milhões no terceiro trimestre

A corretora registou 221 mil novos clientes naquele período e número de utilizadores ativos bateu um recorde. Ainda assim, as receitas consolidadas recuaram 19,8% para 88,1 milhões de euros.
Sede da XTB
Sede da XTB
Publicado a

A XTB obteve um lucro líquido consolidado de 12,5 milhões de euros no terceiro trimestre, menos 73,8% do que no mesmo período de 2024, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a XTB afirma que as receitas consolidadas para o terceiro trimestre totalizaram 88,1 milhões de euros, menos 19,8%, principalmente devido à baixa atividade nos mercados financeiros e de matérias-primas no período em análise.

No terceiro trimestre de 2025, a XTB, corretora de investimentos ‘online’, registou um recorde de mais de 221 mil novos clientes (+105,1% face ao ano anterior), e o número total de clientes ultrapassou os dois milhões em outubro, adianta.

O número de clientes ativos também aumentou significativamente, atingindo um nível recorde de quase 920 mil, o que representa um aumento de 75,9% face ao ano anterior.

investimentos privados
XTB

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt