Lucro líquido consolidado da XTB cai 73,8% para 12,5 milhões no terceiro trimestre

A XTB obteve um lucro líquido consolidado de 12,5 milhões de euros no terceiro trimestre, menos 73,8% do que no mesmo período de 2024, foi hoje anunciado.Num comunicado hoje divulgado, a XTB afirma que as receitas consolidadas para o terceiro trimestre totalizaram 88,1 milhões de euros, menos 19,8%, principalmente devido à baixa atividade nos mercados financeiros e de matérias-primas no período em análise.No terceiro trimestre de 2025, a XTB, corretora de investimentos ‘online’, registou um recorde de mais de 221 mil novos clientes (+105,1% face ao ano anterior), e o número total de clientes ultrapassou os dois milhões em outubro, adianta.O número de clientes ativos também aumentou significativamente, atingindo um nível recorde de quase 920 mil, o que representa um aumento de 75,9% face ao ano anterior.