Lucro líquido da BP sobe 5,3% em 2025 para 1,1 mil milhões de euros

A BP registou em 2025 um lucro líquido de 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros), um aumento de 5,3% face a 2024, anunciou a petrolífera em comunicado enviado à Bolsa de Londres.

O lucro antes de impostos subiu 14%, para 6,5 mil milhões de euros, enquanto as receitas totais caíram 1%, para 162 mil milhões de euros.

O EBITDA situou‑se em 31,7 mil milhões de euros, representando uma redução de 1% em termos homólogos.

No ano passado, as aquisições da BP atingiram 93,1 mil milhões de euros e as despesas de produção foram de 21,6 mil milhões de euros.

A dívida líquida encerrou 2025 em 18,7 mil milhões de euros, uma diminuição de 3,5% em relação a 2024.

O conselho decidiu suspender o programa de recompra de ações e canalizar todo o excesso de caixa para o reforço do balanço, com vista a criar uma base mais sólida para investir em oportunidades de petróleo e gás.

Carol Howle, CEO da BP, comentou que a empresa avançou nos quatro objetivos principais que definiu, ou seja, ao "aumentar o fluxo de caixa e a rentabilidade, reduzir os custos e fortalecer o balanço geral".

Acrescentou que ainda há, contudo, "trabalho a fazer e temos clara a urgência de o cumprir".

De recordar que Carol Howle vai abandonar o cargo de administradora da petrolífera no próximo mês de abril, sendo então substituída por Mega O'Neill nessas funções.