Lucro líquido da Iberdrola sobe 10% para 5,8 mil milhões de euros até setembro

O lucro líquido da Iberdrola aumentou 10% nos primeiro nove meses do ano, face ao ano passado (9% no lucro líquido ajustado). Em causa estão 5,8 mil milhões de euros (5,1 mil milhões no lucro ajustado).

Em comunicado, a empresa de energia informou dos resultados para aquele período. O EBITDA ajustado cresceu 7% para 11,9 mil milhões de euros, alavancado pelo crescimento de 15% no negócio de Redes.

Em simultâneo, o investimento atingiu 10,1 mil milhões de euros, o que significa que foi 13% superior ao que a energética registou em igual período do ano passado. Três quartos (75%) do valor diz respeito a investimento realizado no Reino Unido, EUA e Brasil.

Do total, 6,3 mil milhões de euros foram dedicados a Redes (mais 28%), levando a Base de Ativos a aumentar 14%, para um recorde, na ordem de 56 mil milhões (investimentos prudentes realizados pela empresa em infraestruturas essenciais à distribuição de energia). Os restantes 3,6 mil milhões de euros destinaram-se a Produção e Clientes, com a capacidade a aumentar 3.300 MW face ao período homólogo.

Perspetivas positivas até ao fim da década

Olhando para o futuro , a Iberdrola conta manter um crescimento anual médio de 10% no lucro líquido ajustado, nos próximos cinco anos.

Para tal, espera ver a Base de Ativos Regulados a crescer em todos os países. A perspetiva é de ultrapassar os 90 mil milhões de euros à escala global até 2030. No mesmo período, antecipa adicionar mais 15 GW em capacidade.