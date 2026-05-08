Lucro líquido da Toyota cai 19,2% no ano fiscal de 2025

A fabricante japonesa Toyota anunciou esta sexta-feira, 8, uma queda de 19,2% no lucro líquido, para 3,85 biliões de ienes (2,16 mil milhões de euros), no ano fiscal de 2025, que terminou a 31 de março passado.

O lucro operacional da Toyota, líder mundial do setor automóvel, caiu 21,5%, para 3,76 biliões de ienes (20,4 mil milhões de euros), algo que a empresa atribuiu às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

"Ainda não conseguimos neutralizar completamente o impacto das grandes mudanças no ambiente económico, como as tarifas norte-americanas e os desenvolvimentos no Médio Oriente", admitiu o diretor financeiro do grupo, Yoichi Miyazaki, numa conferência de imprensa.

A receita de vendas cresceu 5,5%, para 50,7 biliões de ienes (275,3 mil milhões de euros), um novo máximo histórico.

Em janeiro, a Toyota anunciou que vendeu mais de 11,3 milhões de veículos no ano civil de 2025, um novo recorde que consolida a fabricante japonesa como líder mundial do setor automóvel pelo sexto ano consecutivo.

As vendas da Toyota nos Estados Unidos cresceram 8% no ano civil de 2025, apesar de terem estado sujeitas a tarifas de 25% entre abril e setembro, que depois caíram para 15%.

Durante o ano fiscal japonês, de março a março, a empresa vendeu quase 9,6 milhões de veículos, uma subida de 2,5%, enquanto as vendas combinadas do grupo, que inclui a Lexus, atingiram 11,3 milhões de unidades, um aumento de 2,47%.

A Toyota sublinhou que os veículos elétricos representaram 48,1% das vendas totais, um aumento de dois pontos percentuais em relação ao ano fiscal de 2024, impulsionado principalmente por veículos híbridos.

Em relação ao atual ano fiscal, que começou a 01 de abril, a empresa apresentou uma perspetiva cautelosa, citando o impacto da situação no Médio Oriente, que estima em perdas de 670 mil milhões de ienes (3,64 mil milhões de euros).

Como tal, o fabricante prevê que o lucro líquido caia 22%, para 3 biliões de ienes (16,3 mil milhões de euros), apesar de esperar que a procura por veículos híbridos e outros modelos se mantenha forte.

A Toyota projeta um aumento de 1% nas vendas, atingindo 51 biliões de ienes (271,5 mil milhões de euros), mas admite que o lucro operacional diminua cerca de 20%, afetado pelo aumento do custo dos materiais.

O novo presidente e e diretor-executivo da Toyota, Kenta Kon, afirmou em conferência de imprensa que, graças aos resultados deste ano fiscal, a empresa pode continuar a investir no crescimento "sem tirar o pé do acelerador", ao mesmo tempo que aplica "travões pontuais".

Em fevereiro, a fabricante anunciou uma reorganização da gestão de topo, incluindo a nomeação como presidente de Kenta Kon, que até então era diretor de operações.

As ações da gigante automóvel começaram a sessão de hoje da Bolsa de Tóquio em alta, mas estavam a cair 2,25% após a divulgação do relatório financeiro.