Lucro líquido do Commerzbank cai 2% para 1,9 mil milhões até setembro

O lucro operacional subiu entre janeiro e setembro para o recorde de 3.442 milhões de euros, mais 21,2% do que um ano antes, após o aumento das receitas de comissões.
AFP
O Commerzbank, parcialmente nacionalizado, obteve até setembro um lucro líquido atribuído de 1.888 milhões de euros, menos 2% do que um ano antes, devido a impostos mais elevados.

O Commerzbank informou esta quinta-feira, 6, que o lucro operacional subiu entre janeiro e setembro para o recorde de 3.442 milhões de euros, mais 21,2% do que um ano antes, após o aumento das receitas de comissões.

O banco pagou impostos até setembro no valor de 830 milhões de euros, mais 2,8% do que um ano antes.

"Geramos um impulso significativo nos últimos doze meses", afirmou a CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, ao apresentar os resultados.

"O nível de rentabilidade que alcançámos serve agora como a nova base de referência para o crescimento futuro. Para todo o ano, o nosso objetivo é oferecer um dividendo atrativo e também solicitamos a próxima recompra de ações", explicou Orlopp.

O Commerzbank quer oferecer remunerações atrativas aos acionistas para evitar a aquisição pelo banco italiano UniCredit, que já é o maior acionista com uma participação de 26% e tem instrumentos financeiros para aumentá-la até 29%.

No final de setembro, começou a primeira recompra de ações, de até 1.000 milhões de euros, como parte do retorno de capital para este ano.

A segunda recompra de ações, de até 600 milhões de euros, começará assim que o Commerzbank receber a autorização do Banco Central Europeu (BCE) e da Agência Financeira Alemã.

A receita líquida de juros caiu nos três primeiros trimestres para 6.177 milhões (-1,2%), mas a receita de comissões melhorou para 3.000 milhões de euros (+7,7%).

Desta forma, a receita total atingiu 9.030 milhões de euros nos três primeiros trimestres (+10,8%).

Da mesma forma, o Commerzbank reduziu as provisões para créditos incobráveis para 515 milhões de euros (-2,8%).

Mas aumentou entre janeiro e setembro as despesas operacionais para 4.858 milhões de euros (+6,8%) devido aos aumentos salariais e à remuneração variável com ações.

O Commerzbank, que cortará até o final de 2027 cerca de 3.900 empregos, incluindo 3.300 na Alemanha, teve até setembro gastos de reestruturação de 553 milhões de euros (quatro milhões de euros um ano antes).

Para o diretor financeiro do Commerzbank, Carsten Schmitt, o forte resultado dos nove primeiros meses reflete o crescimento da receita, impulsionado pelo aumento das comissões em todos os segmentos de clientes.

Por isso, Schmitt confirmou as previsões de lucro para todo o ano de 2025 e mostrou-se confiante em conseguir uma receita líquida de juros "ligeiramente superior", de 8.200 milhões de euros, mais 200 milhões de euros do que tinha previsto anteriormente.

O Commerzbank, que tem um rácio de capital ordinário de nível 1 (CET1) de 14,7% (14,8% um ano antes), prevê fechar 2025 com um lucro líquido de 2.500 milhões de euros.

Além disso, o Commerzbank melhorou a taxa de eficiência para 56,2% (contra 58,7% um ano antes).

