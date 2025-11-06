Lucro líquido do Commerzbank cai 2% para 1,9 mil milhões até setembro

O Commerzbank, parcialmente nacionalizado, obteve até setembro um lucro líquido atribuído de 1.888 milhões de euros, menos 2% do que um ano antes, devido a impostos mais elevados.O Commerzbank informou esta quinta-feira, 6, que o lucro operacional subiu entre janeiro e setembro para o recorde de 3.442 milhões de euros, mais 21,2% do que um ano antes, após o aumento das receitas de comissões.O banco pagou impostos até setembro no valor de 830 milhões de euros, mais 2,8% do que um ano antes."Geramos um impulso significativo nos últimos doze meses", afirmou a CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, ao apresentar os resultados."O nível de rentabilidade que alcançámos serve agora como a nova base de referência para o crescimento futuro. Para todo o ano, o nosso objetivo é oferecer um dividendo atrativo e também solicitamos a próxima recompra de ações", explicou Orlopp.O Commerzbank quer oferecer remunerações atrativas aos acionistas para evitar a aquisição pelo banco italiano UniCredit, que já é o maior acionista com uma participação de 26% e tem instrumentos financeiros para aumentá-la até 29%.No final de setembro, começou a primeira recompra de ações, de até 1.000 milhões de euros, como parte do retorno de capital para este ano.A segunda recompra de ações, de até 600 milhões de euros, começará assim que o Commerzbank receber a autorização do Banco Central Europeu (BCE) e da Agência Financeira Alemã.A receita líquida de juros caiu nos três primeiros trimestres para 6.177 milhões (-1,2%), mas a receita de comissões melhorou para 3.000 milhões de euros (+7,7%).Desta forma, a receita total atingiu 9.030 milhões de euros nos três primeiros trimestres (+10,8%).Da mesma forma, o Commerzbank reduziu as provisões para créditos incobráveis para 515 milhões de euros (-2,8%).Mas aumentou entre janeiro e setembro as despesas operacionais para 4.858 milhões de euros (+6,8%) devido aos aumentos salariais e à remuneração variável com ações.O Commerzbank, que cortará até o final de 2027 cerca de 3.900 empregos, incluindo 3.300 na Alemanha, teve até setembro gastos de reestruturação de 553 milhões de euros (quatro milhões de euros um ano antes).Para o diretor financeiro do Commerzbank, Carsten Schmitt, o forte resultado dos nove primeiros meses reflete o crescimento da receita, impulsionado pelo aumento das comissões em todos os segmentos de clientes.Por isso, Schmitt confirmou as previsões de lucro para todo o ano de 2025 e mostrou-se confiante em conseguir uma receita líquida de juros "ligeiramente superior", de 8.200 milhões de euros, mais 200 milhões de euros do que tinha previsto anteriormente.O Commerzbank, que tem um rácio de capital ordinário de nível 1 (CET1) de 14,7% (14,8% um ano antes), prevê fechar 2025 com um lucro líquido de 2.500 milhões de euros.Além disso, o Commerzbank melhorou a taxa de eficiência para 56,2% (contra 58,7% um ano antes). .Lucro do Commerzbank dispara nos primeiros nove meses do ano para 963 milhões de euros