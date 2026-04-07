Lucro operacional da Samsung cresce mais de oito vezes para 33 mil milhões no primeiro trimestre

A Samsung anunciou esta terça-feira, 7 de abril, que antecipa um lucro operacional recorde de 32,9 mil milhões de euros (57,2 biliões de wons) no primeiro trimestre de 2026, valor mais de oito vezes superior ao registado no mesmo período de 2025.

A empresa projeta também um volume de negócios de 76,4 mil milhões de euros entre janeiro e março, um aumento homólogo aproximado de 68% face aos 45,5 mil milhões do primeiro trimestre do ano passado.

Em termos sequenciais, o resultado superará largamente o lucro operacional recorde do quarto trimestre de 2025, que foi de 11,5 mil milhões de euros.

Como é prática habitual, a Samsung não divulgou previsões para o lucro líquido nem desagregou os números por divisões.

Agências sul‑coreanas apontam, contudo, que o forte crescimento ficará marcado sobretudo pelo desempenho da divisão de soluções para dispositivos (DS), onde se integra o negócio de semicondutores — um segmento beneficiado pela elevada procura por produtos relacionados com inteligência artificial.

O relatório financeiro final relativo ao primeiro trimestre está previsto para divulgação no final deste mês.