Lucro operacional da sueca Spotify sobe 40% para 715 milhões no 1.º trimestre

A plataforma musical sueca Spotify apresentou esta terça-feira, 28, um lucro operacional de 715 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 40% do que no mesmo período de 2025.

A companhia explicou que a melhoria do resultado se deveu ao aumento da margem bruta.

A Spotify, com sede em Estocolmo e cotação na bolsa de valores de Nova Iorque, faturou 4.533 milhões entre janeiro e março, mais 8% do que no em igual período de 2025.

O número de utilizadores ativos mensais aumentou 12% para 761 milhões, e o de assinantes "premium" 9% para 293 milhões.

A plataforma sueca prevê um lucro operacional de 630 milhões no segundo trimestre e uma faturação de 4.800 milhões.

O número de utilizadores ativos mensais estimado para o segundo semestre é de 778 milhões e o de assinantes "premium" de 299 milhões.