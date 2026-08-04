Lucro operacional da sueca Spotify sobe 61% para 655 milhões no 2.º trimestre

A plataforma musical sueca Spotify anunciou esta terça-feira um lucro operacional de 655 milhões de euros no segundo trimestre do ano, mais 61% que no mesmo período de 2025.
O resultado, acima das expectativas da companhia, explica-se pela solidez da margem bruta de lucros e menores custos de encargos sociais, sublinhou a Spotify num comunicado.
A Spotify, com sede em Estocolmo e cotada na bolsa de Wall Street, em Nova Iorque, aumentou as receitas líquidas em 14% para 4.777 milhões, segundo o balanço, que não inclui dados acumulados.
Em 30 de junho passado, a empresa sueca contava com 777 milhões de utilizadores ativos por mês, mais 12%, e o número de assinantes "premium" subiu 9%, para 300 milhões.
"Este trimestre demonstrou que já estamos a construir o futuro: melhor engenharia, envios mais rápidos, novos produtos e novas formas para que os utilizadores interajam", assinalou no comunicado Gustav Söderström, co-diretor executivo da empresa.
A Spotify prevê uma faturação de 5.000 milhões de euros e um lucro operacional de 670 milhões de euros para o terceiro trimestre do ano, no qual espera alcançar 788 milhões de utilizadores ativos e 305 milhões de subscritores "premium".