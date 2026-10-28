Lucro recorrente do Santander em Portugal recua 1% para 639,7 milhões de euros até setembro

O Banco Santander Totta registou um resultado líquido recorrente na ordem de 693,7 milhões de euros em Portugal, entre janeiro e setembro. Em causa está um decréscimo de 1% face ao mesmo período do ano passado (700,7 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025).

O banco apresentou os resultados financeiros num comunicado enviado à CMVM e conhecido na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro. Outro dado importante diz respeito à margem financeira do banco (diferença entre os juros e rendimentos similares que cobra pela concessão de crédito e os juros e encargos similares que paga pela captação de recursos), que caiu 1,3% naquele período.

O Santander optou por reduzir a operação em Portugal. O número de colaboradores baixou para 4.509 até setembro (menos 157 do que em dezembro de 2025), ao passo que o número de agências do banco ficou-se nas 258 (menos 20).

Em termos homólogos, o resultado antes de impostos recuou 3,4%, de 998,7 milhões para 964,7 milhões de euros. Em simultâneo, o resultado líquido consolidado caiu 8,8%, de 728,2 milhões para 663,8 milhões de euros.

Os efeitos líquidos não recorrentes haviam sido positivos em 27,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano passado, mas caíram para os 29,9 milhões de euros abaixo do "zero", no mesmo período de 2026.

Por outro lado, a atividade do Santander em solo português viu os os custos operacionais recuarem 0,7%, até aos 385,7 milhões de euros.

Em simultâneo, o ativo líquido cresceu 7,2% e atingiu 61.321 milhões de euros, ao passo que o crédito líquido a clientes avançou 8,3%, até aos 56.509 milhões. Os recursos de clientes aumentaram 6,3%, para 51.608 milhões de euros.

*Em atualização