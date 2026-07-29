Lucro semestral do UBS sobe 42,8% para 5,1 mil milhões de euros

O suiço UBS anunciou um lucro líquido de 5,1 mil milhões de euros até junho, um aumento de 42,8% face a igual período de 2025.

Analisando apenas o segundo trimestre, o lucro líquido do banco helvético foi de 2,5 mil milhões, mais 16,9% em termos homólogos.

Os rendimentos de janeiro a junho ascenderam a 24,6 mil milhões, um crescimento de 13,2%, e no segundo trimestre somaram 12 mil milhões de euros, +13,1%.

Os principais impulsionadores dos rendimentos foram a gestão de fortunas, com 12,5 mil milhões (+11,7%), e a banca de investimento, com 6,9 mil milhões de euros (+26,5%).

O banco sublinha o progresso na integração do Credit Suisse, adquirida em 2023, afirmando que a migração total das contas dos clientes foi recentemente concluída e que a integração completa está prevista até ao final de 2026.

Pelo lado das sinergias, o UBS reporta uma poupança bruta acumulada de 11,1 mil milhões de euros, estando agora a menos de 10% de distância de atingir a meta definida, que é de 11,9 mil milhões.