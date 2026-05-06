Lucros da alemã Continental sobem 196,5% para 200 milhões no 1.º trimestre

A fabricante alemã de pneus e componentes para automóveis Continental obteve um lucro líquido atribuído de 200 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 196,5% do que no mesmo período de 2025, foi anunciado esta quarta-feira, 6.

A Continental informou hoje que a faturação caiu no primeiro trimestre para 4.396 milhões de euros, menos 10,4% que em igual período de 2025.

O conselheiro delegado da Continental, Christian Kötz, considerou na apresentação dos números que começaram o ano bem, tendo aumentado a rentabilidade no negócio de pneus e na ContiTech.

O lucro operacional antes de extraordinários melhorou entre janeiro e março em 6,1% em relação ao ano anterior, ao atingir 522 milhões de euros.

A margem de rentabilidade operacional sobre as vendas antes de resultados extraordinários da Continental foi de 11,9% (contra 10,7% no primeiro trimestre de 2025).

O diretor financeiro, Roland Welzbacher, assegurou que levará tempo até que as recentes mudanças nos preços das matérias-primas tenham impacto na Continental.

"Analisamos e avaliamos a situação e, onde necessário, tomamos medidas para salvaguardar os lucros", acrescentou Welzbacher.

A empresa alemã aumentou a dívida líquida em 7,9% no primeiro trimestre, para 5.093 milhões de euros.

A Continental confirmou as previsões e prevê em 2026 vendas entre 17.300 milhões de euros e 18.900 milhões de euros, e uma margem de rentabilidade operacional antes de extraordinários entre 11% e 12,5%.