Lucros da American Airlines caem 87% para 93 milhões no 4.º trimestre

A American Airlines registou um lucro de 111 milhões de dólares (93 milhões de euros) no quarto trimestre, menos 86,8% do que um ano antes, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, 27, a companhia alega que o 'shutdown' (paralisação) do Governo nos Estados Unidos teve um impacto de cerca de 325 milhões de dólares (272 milhões de euros) no quarto trimestre.

O lucro antes de impostos atingiu 190 milhões de dólares (159,3 milhões de euros), uma queda de 83,6%, enquanto o lucro operacional diminuiu 43,9% para 1.467 milhões de dólares (1.230 milhões de euros), informou a empresa.

Por outro lado, as despesas aumentaram 3%, tendo atingido 53.166 milhões de dólares (44.592 milhões de euros), e as receitas cresceram 0,8%, tendo chegado a 54.633 milhões de dólares (45.822 milhões de euros).

O CEO da companhia aérea, Robert Isom, indicou que a American Airlines está "posicionada para experimentar um crescimento significativo em 2026".

Ao longo do ano, a empresa reduziu a dívida total em 2.100 milhões de dólares (1.761 milhões de euros) e, em 31 de dezembro de 2025, devia 36.500 milhões de dólares (30.614 milhões de euros). Assim, espera reduzir a dívida total para menos de 35.000 milhões de dólares durante 2026, um ano antes do previsto.

A companhia aérea encerrou 2025 com uma liquidez total de 9.200 milhões de dólares (7.713 milhões de euros), composta por caixa e investimentos de curto prazo, além da capacidade de crédito não utilizada.

De olho no exercício de 2026, a empresa levou em consideração o impacto da tempestade Fern, que atualmente atinge os Estados Unidos e causou o cancelamento de mais de 9.000 voos até ao momento, sendo a maior interrupção operacional por causas climáticas para a empresa até agora.

Esta interrupção tem um impacto estimado na receita entre 150 e 200 milhões de dólares (125 e 167 milhões de euros).