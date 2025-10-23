Lucros da American Airlines caem 95% no terceiro trimestre para 10,3 milhões

Os lucros da maior companhia aérea dos EUA, a American Airlines, caíram 95% no terceiro trimestre para 12 milhões de dólares (10,34 milhões de euros), divulgou a empresa nesta quinta-feira, 23 de outubro.Nos primeiros nove meses de 2025, a empresa teve um resultado operacional de 1.015 milhões de dólares (870 milhões de eruos), contra 1.480 milhões de dólares (1.280 milhões de euros) no ano anterior.As receitas aumentaram ligeiramente 0,2%, para 40.634 milhões de dólares.“A equipa da American Airlines está a cumprir os nossos compromissos”, afirmou hoje o presidente executivo da American Airlines, Robert Isom, em comunicado.A American Airlines está confiante de que os investimentos contínuos na sua rede, na experiência do cliente e no programa de fidelização “a posicionarão favoravelmente para impulsionar o crescimento das receitas e o valor para os acionistas em 2026 e nos anos seguintes”.Após o anúncio dos resultados, as ações da American Airlines subiram mais de 4% antes da abertura da bolsa em Wall Street, ao anunciar perdas menores do que o esperado para o terceiro trimestre e perspetivas para o resto do ano que superam as previsões dos analistas..Avião da American Airlines evacuado de urgência em Denver por problema mecânico.Avião da American Airlines com deputados americanos colide com outra aeronave no aeroporto de Washington."Problema técnico" levou American Airlines a suspender voos nos Estados Unidos