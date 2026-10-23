Lucros da American Express sobem 17% até setembro para 8,7 mil milhões

A American Express teve lucros de 9.794 milhões de dólares (8.741 milhões de euros) nos nove meses terminados em setembro, mais 17% em termos homólogos, num trimestre impulsionado pelos bons resultados do cartão com comissões mais elevadas.

Apenas no terceiro trimestre, os lucros foram de 3.712 milhões de dólares (3.313 milhões de euros), 28% acima do verificado no mesmo período do ano passado.

As receitas e os lucros da American Express aumentaram devido a uma combinação de fatores: os clientes gastaram mais com os seus cartões e pagaram mais para ter um cartão ‘AmEx’.

No ano passado, a empresa atualizou o seu cartão Platinum, adicionando várias vantagens para os titulares, ao mesmo tempo que aumentou a anuidade de 695 para 895 dólares (799 euros ao câmbio atual). Na altura, as reações foram, em geral, positivas, mas em Wall Street pairava a dúvida sobre os titulares dos cartões estariam dispostos a aceitar um aumento de 200 dólares no preço do cartão.

Segundo a Associated Press, a American Express refere que quase todos os clientes que foram transferidos para o cartão Platinum decidiram mantê-lo, mesmo com as taxas mais elevadas.

As receitas líquidas decorrentes das taxas de cartões como o Platinum aumentaram mais de 400 milhões de dólares face ao ano anterior, enquanto a empresa continua, ao mesmo tempo, a verificar subidas no montante gasto neste tipo de produtos.

Nos três meses entre julho e setembro, o cliente médio da empresa gastou 6.735 dólares (6.011 euros), num aumento de cerca de 5% em termos homólogos.

Numa entrevista citada pela AP, o administrador financeiro da AmEx, Christophe Le Caillec, apontou que parte desse aumento pode estar ligada à inflação.