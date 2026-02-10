Lucros da AstraZeneca sobem mais de 45% para 8,6 mil milhões em 2025

A farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca obteve um lucro líquido de 10.233 milhões de dólares (8.597 milhões de euros) em 2025, mais 45,3% do que no ano anterior, foi anunciado esta terça-feira, 10.

As receitas alcançaram 58.739 milhões de dólares (49.347 milhões de euros), mais 8,6% do que em 2024, impulsionadas pela faturação da unidade oncológica, que cresceu 15%, para 25.619 milhões de dólares.

A divisão biotecnológica gerou 22.995 milhões de dólares (19.318 milhões de euros) e a de doenças raras 9.126 milhões de dólares (7.667 milhões de euros), mais 5% e mais 4%, respetivamente.

A faturação de outros fármacos atingiu 999 milhões de dólares (839,3 milhões de euros).

Só no quarto trimestre, os lucros aumentaram 55,3%, para 2.329 milhões de dólares (1.957 milhões de euros), enquanto a faturação cresceu 4,1%, para 15.503 milhões de dólares (13.024 milhões de euros).

"Em 2025 observamos um sólido desempenho comercial em todas as nossas áreas terapêuticas e uma excelente execução do nosso portfólio de produtos em desenvolvimento", afirmou o presidente executivo (CEO) da Astrazeneca, Pascal Soriot, que destacou, também, que as ações da companhia começaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York em 02 de fevereiro.

A empresa prevê que as receitas avancem em 2026 entre 6% e 9% e que o lucro por ação aumente um pouco acima de 10%. Foi declarado um dividendo total de 3,20 dólares (2,69 euros), que representa um aumento de 3%.