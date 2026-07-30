Lucros da BMW descem 28,5% no 1.º semestre para 2,9 mil milhões

O lucro da BMW caiu 28,5% no primeiro semestre para 2.872 milhões de euros, comparando com os 4.015 milhões de euros do período homólogo, informou esta quinta-feira a fabricante alemã de automóveis.

O volume de negócios do grupo também registou uma queda de 8% em termos homólogos, para 62.266 milhões de euros, enquanto os lucros antes de juros e impostos (EBIT) sofreram uma contração ainda maior, caindo 37,4%, para 3.635 milhões de euros.

No segundo trimestre do ano, o lucro líquido caiu 34,9%, para 1.200 milhões de euros, quando, no mesmo período de 2025, o valor tinha sido de 1.842 milhões de euros.

A empresa explicou no seu balanço do primeiro semestre do ano que “a situação económica e geopolítica deteriorou-se significativamente no segundo trimestre”, um fator que influenciou os resultados empresariais, que apresentavam um “panorama misto”.

“A desaceleração do mercado na China e os efeitos do conflito em curso no Médio Oriente pesaram sobre os resultados operacionais e, consequentemente, sobre os lucros”, indicou a empresa.

Além disso, destacou a sua “sólida carteira de encomendas na Europa e nos Estados Unidos” e uma “tendência ascendente” em ambos os mercados.

A fabricante automóvel alemã BMW anunciou na quarta-feira que vai propor a saída voluntária a quase metade dos seus funcionários na Alemanha, com o objetivo de eliminar aproximadamente 8.000 postos de trabalho até ao final de 2027.