Lucros da BP disparam 258% até setembro com escalada do preço do petróleo

A BP registou um lucro líquido atribuído de 12,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 11,2 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, alcançando um disparo homólogo de 258%. A forte progressão dos resultados foi impulsionada pela escalada dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

De acordo com a nota de imprensa enviada esta sexta-feira pela petrolífera à Bolsa de Valores de Londres, o resultado antes de impostos escalou para os 23,8 mil milhões de dólares (cerca de 21,4 mil milhões de euros), representando um acréscimo homólogo de 157%. Em paralelo, o volume de receitas totais do grupo cresceu 33,5%, fixando-se nos 193,4 mil milhões de dólares (cerca de 173,7 mil milhões de euros).

No plano dos encargos operacionais, as despesas de produção da multinacional energética sofreram um agravamento de 33%, fixando-se nos 25,1 mil milhões de dólares (cerca de 22,6 mil milhões de euros). No mesmo sentido, os custos associados à exploração registaram uma subida de 45,4%, avançando para os 678 milhões de dólares (aproximadamente 609 milhões de euros), ao passo que as rubricas de distribuição e administração aumentaram 9,2%, totalizando 14,1 mil milhões de dólares (cerca de 12,7 mil milhões de euros).

No que diz respeito à estrutura financeira, a multinacional apresentou uma melhoria significativa no seu passivo. No fecho de setembro, o endividamento líquido do grupo situava-se nos 13,9 mil milhões de dólares (cerca de 12,5 mil milhões de euros), o que representa uma forte contração face aos 26,1 mil milhões de dólares (cerca de 23,4 mil milhões de euros) contabilizados no período homólogo anterior.

*Em atualização