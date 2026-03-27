Lucros da BYD caem 19% para 4,1 mil milhões de euros em 2025

Os lucros do grupo automóvel chinês BYD desceram 19% em 2025 para 32.619 milhões de yuans (4.086 milhões de euros) devido ao crescimento da concorrência na China.

Nos documentos financeiros enviados esta sexta-feira, 27 de março, à Bolsa de Hong Kong, onde a empresa está cotada, o fabricante de carros elétricos indicou que a sua faturação, que no ano passado tinha ultrapassado a da norte-americana Tesla, cresceu 3,46% em comparação com 2024, atingindo 803.965 milhões de yuans (100.708 milhões de euros).

“Perante ventos contrários a nível macroeconómico e uma concorrência cada vez mais intensa, a marca BYD reforçou continuamente a sua competitividade, apostando na integração de tecnologias-chave, consolidando a sua liderança no mercado nacional e registando um desempenho excecional no estrangeiro”, lê-se no documento.

No ano passado, o volume de negócios no estrangeiro passou de 28,55% do total para 38,65%, após um crescimento de 40,05% ao longo de 2025, enquanto aquele registado na China, o seu principal mercado, diminuiu 11,17%.

“Reconhecemos que a concorrência no setor chinês dos veículos elétricos atingiu um ponto culminante e encontra-se atualmente numa fase eliminatória” indicou o fundador e presidente da BYD, Wang Chuanfu.

O setor, de acordo com o documento, enfrentou em 2025 problemas a nível internacional, como “o protecionismo comercial e a reestruturação das cadeias de abastecimento”.

A conjuntura fez com que a margem líquida de lucro da BYD diminuísse de 5,2% para 4,1% em 2025, a sua taxa mais baixa desde 2022.

Ao longo do exercício, a BYD vendeu um total de 4,6 milhões de veículos, dos quais 1,05 milhões se destinaram a outros mercados, o que representa um crescimento de 140% em relação ao ano anterior.

Concretamente, Wang classificou a América Latina como o “pilar principal” do crescimento da sua empresa no estrangeiro.

“A BYD manteve um crescimento sustentado em 2025, mantendo a sua posição como maior vendedor mundial de veículos elétricos pelo quarto ano consecutivo, situando-se entre os 10 principais grupos automóveis em vendas pelo terceiro ano consecutivo e subindo para o quinto lugar em vendas entre os grupos automóveis globais, uma posição acima do ano anterior”, afirmou o fundador.