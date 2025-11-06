Lucros da Caixa aumentam 2% até setembro e grupo lidera nos Testes de Stress do BCE

O lucro da Caixa Geral de Depósitos (CGD) subiu 2% nos primeiros nove meses de 2025, para 1,4 mil milhões de euros. Ao nível da faturação, registou-se um acréscimo de 6%.Em comunicado à CMVM, o banco esclarece que o volume de negócios avançou 6,1% e atingiu os 172 mil milhões de euros, entre janeiro e setembro (162 mil milhões no mesmo período do ano passado).Em simultâneo, a carteira de crédito a clientes cresceu 3,3 mil milhões de euros. A tendência foi positiva nas empresas e institucionais (mais 1,2 mil milhões), nos particulares (mais 2 mil milhões) e no crédito ao consumo (subida de 100 milhões).Entre 2024 e 2025, a CGD pagou ao Estado português mais de 1,5 mil milhões de euros em IRC. O valor ainda deverá superar os 1,75 mil milhões de euros até ao final do presente exercício, de acordo com as contas do grupo.Destaque para os Testes de Stress do BCENos resultados apresentados nesta quinta-feira, 11 de novembro, a Caixa faz saber que teve o "melhor resultado" no EBA 2025 EU-Wide Stress Test. Em causa estão os habituais testes de stress realizados a bancos estabelecidos na zona euro, supervisionados pelo BCE.