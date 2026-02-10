Lucros da Coca-Cola sobem 23% para 11 mil milhões em 2025

O lucro líquido atribuível da Coca-Cola subiu 23 para 13.107 milhões de dólares (11.010 milhões de euros), em 2025, divulgou esta terça-feira, 10, a empresa antes da abertura da bolsa de Nova Iorque.

As receitas da empresa durante o ano de 2025 cresceram 2% para 47.900 milhões de dólares (40.250 milhões de euros).

Por região, as receitas na Europa, Médio Oriente e África (EMEA) aumentaram 5% para 11.513 milhões de dólares (9.670 milhões de euros), e na América do Norte cresceram 4% para 19.586 milhões de dólares (16.460 milhões de euros).

Relativamente ao quarto trimestre, os lucros da empresa de bebidas subiram 3% para 2.271 milhões de dólares (1.910 milhões de euros) e as receitas cresceram 2% para 11.800 milhões de dólares (9.910 milhões de euros).

“Estou animado com o nosso desempenho em 2025, que mostrou tanto a resiliência quanto o impulso que definem o nosso negócio”, referiu o presidente executivo da Coca-Cola, James Quincey, citado em comunicado.

Em 2025, a empresa continuou a investir nas suas várias linhas de negócio e gastou 2.100 milhões de dólares (1.760 milhões de euros) em despesas de capital (CapEx), um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

No ano passado, a Coca-Cola pagou 8.800 milhões de dólares (7.390 milhões de euros) em dividendos aos acionistas, continuando a tendência de aumento dos dividendos que se verificou nos últimos 63 anos.

Para 2026 a empresa espera crescer as receitas entre 4% e 5%.