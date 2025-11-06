Lucros da dinamarquesa Maersk caem 29% até setembro para 2,6 mil milhões de euros

A A.P. Møller-Mærsk, o principal grupo industrial da Dinamarca, apresentou hoje um lucro líquido de 2.942 milhões de dólares (2.561 milhões de euros) até setembro, uma queda de 29% face ao ano anterior.O resultado deve-se à queda nos lucros no terceiro trimestre, causada pela pressão das tarifas na sua divisão de transporte marítimo de contentores, indicou o grupo no seu balanço.As receitas ascenderam a 40.657 milhões de dólares (35.392 milhões de euros), 1% a menos que no mesmo período do ano passado.O resultado antes de juros e impostos (EBIT) caiu 24% para 3.382 milhões (2.944 milhões de euros).O EBITA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 7.694 milhões (6.698 milhões de euros), uma descida de 10%.No terceiro trimestre, o grupo dinamarquês, proprietário da Maersk Line — uma das principais empresas mundiais de transporte marítimo de contentores —, reduziu o seu lucro líquido em 64%, para 1.096 milhões de dólares (954 milhões de euros).As receitas caíram 10% para 14.206 milhões (12.366 milhões de euros).O ebit foi de 1.284 milhões (1.118 milhões de euros), uma queda de 61%, e o ebitda, de 2.686 milhões (2.338 milhões de euros), uma queda de 44%.O grupo dinamarquês indicou no seu balanço que espera que o mercado global de contentores cresça 4% em 2025, quando na previsão anterior apontava para uma variação entre 2% e 4%, e que os problemas na rota do Mar Vermelho continuem durante todo o ano.