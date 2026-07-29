Lucros da EDP Renováveis aumentam 96% no primeiro semestre para 184 milhões

A EDP Renováveis (EDPR) teve lucros de 184 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 96% do que no mesmos meses de 2025, anunciou hoje a empresa.

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) cresceu 11%, para 1.057 milhões de euros até junho.

Segundo a comunicação enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados recorrentes - em termos comparáveis, sem impactos extraordinários - da EDP Renováveis no primeiro semestre cresceram 33%, para 183 milhões de euros.

Quanto ao EDITDA recorrente aumentou 8% no primeiro semestre, comparando com o primeiro semestre de 2026, para 1.033 milhões de euros.

A empresa de energia do Grupo EDP (Energias de Portugal) atribui os lucros no primeiro semestre ao "sólido desempenho operacional e maiores ganhos de transações" de vendas de ativos, embora "mitigados por aumento de amortizações, interesses não controláveis e impacto negativo de diferenças cambiais".