Lucros da EDPR sobem 36% para 70 milhões impulsionados pela operação nos EUA

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta quarta-feira, 6, lucros de 70 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 36% face ao mesmo período de 2025, informou a energética à CMVM.

O EBITDA consolidado subiu 2%, para 488 milhões de euros, enquanto os resultados líquidos recorrentes — que excluem impactos extraordinários e o efeito cambial — cresceram 9%, para 71 milhões de euros, em termos comparáveis.

A empresa explicou que estes resultados recorrentes foram impulsionados pelo crescimento nos Estados Unidos e por um desempenho operacional mais eficiente, sem ganhos materiais de rotação de ativos.

Em linha com esta evolução, o EBITDA recorrente aumentou 2% no trimestre homólogo, para 489 milhões de euros.

As receitas da empresa do grupo EDP fixaram‑se em 711 milhões de euros no trimestre, menos 7% face a janeiro‑março de 2025, em linha com um preço médio de venda de eletricidade inferior em 9%, um efeito explicado pela estabilidade de preços na América do Norte e por cotações mais baixas na Europa.

As vendas de eletricidade recuaram 5% para 591 milhões de euros, variação que seria neutra excluindo o impacto cambial, e os custos operacionais recorrentes diminuíram 11% face ao primeiro trimestre de 2025.

No final do trimestre, a capacidade instalada da EDPR totalizava 20.485 MW e a produção energética atingiu 11.299 GWh, mais 3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa, sediada em Madrid e detida maioritariamente pelo Grupo EDP, registou lucros de 216 milhões de euros no exercício anterior.