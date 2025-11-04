Lucros da Embraer até setembro recuam 66% para 86,85 milhões

Os lucros da Embraer até setembro caíram 66%, em termos homólogos, para 535,9 milhões de reais (86,85 milhões de euros), anunciou esta terça-feira, 4, a fabricante brasileira.Nos primeiros nove meses, as receitas da empresa cresceram 27% face ao mesmo período do ano passado para 27.542 milhões de reais (4.464 milhões de euros).Por sua vez, os custos dos produtos vendidos e serviços prestados avançaram 26,5%, para 22.573 milhões de reais (3.658 milhões de euros).Durante os primeiros nove meses, a Embraer entregou 153 aviões dos segmentos aviação executiva (102), comercial (46) e defesa e segurança (cinco), contra 131 no mesmo período do ano passado.Dentro do segmento de defesa e segurança está incluída a entrega de um KC-390 Millennium à Força Aérea Portuguesa, durante o terceiro trimestre deste ano.Já a carteira de pedidos era, no final de setembro, de 31.300 milhões de dólares (27.180 milhões de euros), contra 22.700 milhões de dólares (19.720 milhões de euros) um ano antes.O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 2,6% para 3.288 milhões de reais (2.855 milhões de euros).Para o resto do ano, a Embraer reiterou as suas projeções, com entregas entre 77 e 85 aeronaves na aviação comercial e entre 145 e 155 na aviação executiva, numa receita consolidada esperada entre 7.000 e 7.500 milhões de dólares (6.080 e 6.514 milhões de euros).A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital..Embraer assina acordo com grupo indiano para introduzir avião militar na Índia