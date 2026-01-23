Lucros da Ericsson disparam em 2025 para 2,7 mil milhões

A Ericsson lucrou 28.700 milhões de coroas suecas (2.706 milhões de euros) em 2025, acima dos 400 milhões de coroas (cerca de 38 milhões de euros) de 2024, beneficiando de medidas operacionais tomadas nos últimos anos.

Já as receitas da multinacional escandinava caíram 5% para 236.700 milhões (22.316 milhões de euros) e as vendas líquidas recuaram 5% face 2024, para 69.300 milhões (6.534 milhões de euros).

O crescimento anual do lucro da empresa de telecomunicações foi impulsionado pelo aumento dos lucros, no quarto trimestre, fixando-se 8.600 milhões líquidos (811 milhões de euros), um aumento de 76% em relação ao ano anterior.

Além disso, entre janeiro e dezembro, o lucro líquido de exploração (ebit) multiplicou-se por nove, atingindo 38.600 milhões de coroas (3.639 milhões de euros).

No quarto trimestre de 2025, o ebit foi de 11.200 milhões de coroas suecas (1.056 milhões de euros), um aumento de 40%.

“As medidas operacionais que tomámos nos últimos anos resultaram numa melhoria das margens de lucro e do fluxo de caixa”, explicou em comunicado o presidente e diretor-executivo da Ericsson, Börje Ekholm.

Entre 2023 e 2024, a perda de valor da Vonage, uma empresa norte-americana de serviços em nuvem que a Ericsson adquiriu em 2021, a redução das receitas e vários encargos de reestruturação prejudicaram os resultados da empresa sueca durante esse período.

Na semana passada (15 de janeiro), a Ericsson anunciou o corte 1.600 postos de trabalho na Suécia, no âmbito de uma reestruturação destinada a "melhorar a sua eficiência operacional".

O grupo conta com mais de 90 mil trabalhadores em todo o mundo, incluindo cerca de 13 mil na Suécia.