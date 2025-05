Lucros da Euronext mais do que duplicam para 166,5 milhões de euros no terceiro trimestre

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa deu conta de lucros de 166,5 milhões de euros, mais 119,6% do que em igual período de 2022, refletindo 41,6 milhões de euros de ganhos com a venda de uma posição de 11,1% no grupo LCH, entre outros fatores.