Lucros da Foxconn crescem 24% em 2025 para 5,16 mil milhões de euros

Os lucros da Hon Hai Precision Industry (Foxconn), maior fabricante mundial de produtos eletrónicos por contrato, atingiram 189,354 mil milhões de dólares taiwaneses (5,16 mil milhões de euros) em 2025, um aumento de 24% face a 2024.

A empresa, com sede na cidade de Novo Taipé, registou receitas totais de 8,1 biliões de dólares taiwaneses (220,9 mil milhões de euros) no ano passado, o que representa um crescimento homólogo de 18% e um novo recorde anual, indicou a companhia no seu portal.

Os produtos de redes e computação em nuvem representaram 40% das vendas da Foxconn em 2025, ultrapassando pela primeira vez os dispositivos eletrónicos de consumo – incluindo telemóveis como o iPhone – que corresponderam a 38% da faturação.

No quarto trimestre, a tecnológica registou lucros de 45,212 mil milhões de dólares taiwaneses (1,23 mil milhões de euros) entre outubro e dezembro, uma queda homóloga de 2%.

Este valor representa também uma diminuição de 22% em relação ao trimestre anterior, quando o lucro líquido da Foxconn tinha atingido 57,673 mil milhões de dólares taiwaneses (1,57 mil milhões de euros).

Apesar disso, o grupo mantém o objetivo de alcançar um crescimento significativo das receitas em 2026, sobretudo no segmento de redes e serviços em nuvem, que deverá continuar a liderar as vendas, enquanto a faturação de produtos eletrónicos de consumo deverá crescer a um ritmo mais moderado.

Fundada em 1974, a Foxconn é o maior fabricante mundial de eletrónica por contrato, com fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países, tendo-se tornado também num dos principais produtores de servidores de inteligência artificial baseados em ‘chips’ da Nvidia.

Tal como outras empresas tecnológicas, a Foxconn beneficiou do forte otimismo em torno do desenvolvimento da inteligência artificial: as ações da empresa na Bolsa de Taiwan subiram 28,87% no último ano, embora acumulem uma queda de 6,68% desde o início de 2026.