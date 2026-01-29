Lucros da H&M sobem 4% para 1,1 mil milhões no ano fiscal de 2025

A cadeia de moda sueca H&M obteve um lucro líquido de 12.085 milhões de coroas (1.143 milhões de euros) no ano fiscal terminado em novembro de 2025, uma subida de 4% face ao exercício anterior.

O lucro operacional subiu 6%, para 18,395 mil milhões de coroas suecas (1,740 mil milhões de euros).

As vendas ascenderam a 228.285 milhões (21.588 milhões de euros), um aumento de 2% contabilizado em moeda local.

A empresa sueca obteve um lucro líquido de 4.332 milhões de coroas suecas (419 milhões de euros) no quarto trimestre (setembro-novembro), um aumento de 45%.

As vendas ascenderam a 59.221 milhões (5.600 milhões de euros), um aumento de 2% em moeda local.

“Continuamos a dar passos importantes em direção a todos os nossos objetivos de longo prazo num ambiente exigente”, afirmou o presidente executivo da empresa sueca, Daniel Ervér, em comunicado.

O Conselho de Administração da H&M propôs à assembleia geral que aprovasse uma autorização para recomprar as suas ações B e um dividendo de 7,10 coroas suecas (0,67 cêntimos) por título, 4% mais do que no exercício anterior.

A H&M contava, em 30 de novembro passado, com 4.101 lojas abertas, 4% menos do que no ano fiscal anterior.