Lucros da Inditex crescem 6% para recorde de 6,2 mil milhões em 2025

A Inditex registou lucros de 6,2 mil milhões no exercício fiscal de 2025 (fechado a 31 de janeiro), um aumento de 6% face ao ano anterior e o quarto exercício consecutivo com resultados máximos.

O EBITDA subiu 5%, para 11,3 mil milhões de euros.

As vendas totais cresceram 3,2%, para mais de 39 mil milhões, sendo que o comércio eletrónico aumentou 4,8%, para 10,7 mil milhões de euros.

No final do exercício, o grupo operava 5.460 lojas em todo o mundo.

Para o ano fiscal de 2026, a empresa estima investir cerca de 2,3 mil milhões, maioritariamente direcionados para redes de loja e tecnologia, incluindo plataformas de venda online.

A Inditex, dona das marcas Zara, Bershka, Stradivarius e Massimo Dutti, foi fundada em 1963 na Corunha (Galiza), onde mantém a sede, e é a maior empresa espanhola em termos de capitalização bolsista.