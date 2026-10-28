Lucros da Mapfre sobem 11,5% para 924 milhões de euros até setembro

A Mapfre alcançou um lucro líquido de 924 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, registando um crescimento homólogo de 11,5%. Segundo o comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), o desempenho foi impulsionado pelo incremento de faturação tanto no segmento de Vida como no de Não Vida.

O volume de prémios total do grupo segurador avançou para os 22,8 mil milhões de euros, correspondendo a uma progressão de 2% face ao período homólogo anterior. Em termos setoriais, verificou-se uma subida de 11% no negócio de Não Vida e de 5% no ramo de Vida.

No plano regional, a atividade na Península Ibérica assumiu um papel de destaque na rentabilidade global da companhia. O resultado líquido gerado na região ibérica disparou 19%, fixando-se nos 413 milhões de euros.

No mercado ibérico (Espanha e Portugal), os prémios emitidos somaram 7,9 mil milhões de euros, traduzindo uma ligeira progressão homóloga de 0,9%.

Deste montante agregado, a operação espanhola assegurou a fatia maioritária com 7,5 mil milhões de euros (um incremento de 0,3%), ao passo que o mercado português registou a maior dinâmica de crescimento ao disparar 13,6%, atingindo os 359 milhões de euros.

No que respeita ao segmento Não Vida da região, verificou-se uma subida global de 0,7% na faturação. Este comportamento foi sustentado pelo desempenho positivo nas áreas de Saúde e Acidentes, que avançaram 4,1%, e no ramo Automóvel, que progrediu 1,1%.

Em contracorrente, o negócio de Seguros Gerais recuou 2,4%, uma quebra justificada pelo efeito de base de uma emissão extraordinária realizada no segmento corporativo no ano passado.