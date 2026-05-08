Lucros da Nintendo disparam mais de 50% para 2,3 mil milhões

A Nintendo registou um salto de 52,1% no lucro líquido no exercício fiscal que terminou em março, encerrando o período com 2,3 mil milhões de euros, revela o relatório financeiro publicado esta sexta-feira, 8, pela empresa de videojogos.

A forte evolução dos resultados reflete uma combinação de vendas robustas e margens operacionais reforçadas.

O resultado operacional aumentou 27,5% face ao ano anterior, para dois mil milhões de euros. As receitas de vendas quase duplicaram, subindo 98,6% para 12,5 mil milhões, segundo os números divulgados pela empresa sediada em Quioto.

No plano de produtos, a Nintendo anunciou um ajuste nos preços da consola Switch 2. A fabricante explicou que a decisão é consequência do aumento dos custos de produção, em particular dos microprocessadores e chips de memória, cuja procura se intensificou com a expansão da Inteligência Artificial, pressionando a capacidade produtiva global.

Além da escassez de semicondutores, a companhia citou o impacto das perturbações logísticas desencadeadas pela guerra no Médio Oriente, que elevaram os custos de transporte e o preço de matérias‑primas como os plásticos.

Estas pressões obrigaram a rever a política de preços. Por exemplo, a Switch 2 sofrerá um aumento de 20% no Japão já este mês, enquanto nos Estados Unidos o ajuste será de 11% e na Europa de 6,4%, em ambos os mercados a vigorar a partir de de setembro.

A empresa justificou ainda que, apesar dos esforços iniciais para evitar transferir os custos para o consumidor, as condições de mercado tornaram inevitável o reajuste.

Os responsáveis da Nintendo sublinharam que as medidas visam preservar a sustentabilidade da cadeia de abastecimento e a capacidade de investimento em novos títulos e serviços.