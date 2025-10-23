Lucros da Nokia caem 76% para 109 milhões até setembro

A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia obteve um lucro líquido atribuível de 109 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um recuo de 76% face ao mesmo período de 2024, informou hoje a empresa.O lucro bruto da Nokia entre janeiro e setembro foi de 5.905 milhões de euros, 3,2% menos em termos homólogos e o lucro operacional diminuiu 69%, para 345 milhões, devido, sobretudo, ao aumento dos custos operacionais.A empresa finlandesa, uma das maiores fabricantes mundiais de redes de telecomunicações, juntamente com a chinesa Huawei e a sueca Ericsson, faturou 13.764 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, 4% mais do que no mesmo período do ano anterior.Segundo a Nokia, este aumento deveu-se à inclusão das vendas da empresa norte-americana de fibra ótica Infinera, adquirida em fevereiro passado, e ao crescimento dos seus negócios de infraestruturas e serviços na ‘cloud’ e de redes.Por zonas geográficas, a Nokia aumentou as suas vendas na América do Norte, onde subiu a faturação em 18% para 4.233 milhões de euros, e na Índia, onde subiu as receitas em 25%, para 1.142 milhões.Em contrapartida, as suas vendas caíram 17% na China, 11% na América Latina, 4% na Europa e 2% no Médio Oriente e África.A Mobile Networks, o negócio de redes móveis de telecomunicações, registou 5.303 milhões de euros de faturação, menos 6% em termos homólogos, prejudicada pela queda do volume de negócios em todas as áreas geográficas.Esta descida levou a divisão a registar um prejuízo operacional de 64 milhões de euros, contra um lucro de 251 milhões no mesmo período de 2024.Em contrapartida, a Network Infrastructure, o negócio que atualmente mais contribui para as receitas, faturou 5.579 milhões de euros, um aumento de 24% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento das suas redes de fibra ótica após a aquisição da Infinera, graças sobretudo aos seus clientes focados em Inteligência Artificial (IA).Esta divisão, centrada na implantação de redes fixas, óticas e submarinas obteve um lucro operacional de 383 milhões de euros, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.A divisão de serviços em nuvem e redes (Cloud and Network Services) também melhorou os seus resultados, aumentando a sua faturação em 7%, para 1.769 milhões de euros, e registando um lucro operacional de 100 milhões de euros, contra uma perda de 16 milhões no mesmo período de 2024.No entanto, os resultados da Nokia Technologies, a divisão responsável pela gestão e licenciamento do seu imenso portfólio de patentes tecnológicas, desceram.Este negócio faturou 1.118 mil milhões de euros, menos 24% em relação ao ano anterior, e o seu lucro operacional caiu 30%, para 810 milhões.O novo presidente executivo da Nokia, Justin Hotard, destacou em comunicado que a empresa obteve “resultados sólidos” no terceiro trimestre, com um aumento de 9% na faturação e crescimento em todas as divisões..Lucro da Nokia cresce 31,6% até março para 279 milhões de euros