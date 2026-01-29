Empresas

Lucros da Nokia recuam 49% em 2025 para 651 mil milhões de euros

A gigante das telecomunicações viu a faturação subir 3,4%, para quase 8 mil milhões de euros. Ainda assim, o lucro bruto recuou 2,3%, até 19,89 mil milhões.
A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia registou um lucro líquido de 651 milhões de euros, menos 49% do que no ano anterior, anunciou esta quinta-feira, 29, a empresa.

O lucro bruto ascendeu a 8,659 mil milhões de euros, menos 2,3% do que no ano anterior, enquanto o lucro operacional baixou 55,1% para 885 milhões de euros, apesar de uma subida das vendas.

A empresa tecnológica finlandesa, um dos maiores fabricantes mundiais de redes de telecomunicações, juntamente com a chinesa Huawei e a sueca Ericsson, registou um volume de negócios de 19.889 milhões de euros em 2025, mais 3,4% do que no ano anterior.

O negócio de infraestruturas subiu 23% para 7.986 milhões de euros, e o da divisão de redes móveis baixou 4% para 7.806 milhões de euros.

Já o negócio da ‘nuvem’ cresceu 1%, para 2.606 milhões de euros, enquanto o volume de negócios da Nokia Technologies tenha recuado 22% em termos homólogos, para 1.501 milhões de euros.

Apenas no quarto trimestre, os lucros recuaram 34%, para 542 milhões de euros, enquanto as vendas totalizaram 6.125 milhões de euros, mais 2,4%.

O presidente executivo da Nokia, Justin Hotard, considerou que o desempenho nos últimos três meses esteve “em linha com as nossas expectativas, refletindo uma execução rigorosa”.

“Acreditamos que a IA é uma mudança estrutural de longo prazo que está a expandir o papel das redes, à medida que a inteligência se desloca dos centros de dados para os sistemas do mundo real”, apontou, citado pela EuropaPress.

