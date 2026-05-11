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Lucros da NOS atingem 62 milhões no primeiro trimestre

Em causa está um crescimento de 4,7% face ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, os lucros cresceram 16% no segmento de TI e 7% no Cinema e Audiovisuais, aponta a empresa.
A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
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A NOS viu o resultado líquido aumentar 4,7% no primeiro trimestre, ao alcançar 62,0 milhões de euros.

De acordo com os resultados apresentados pela operadora de telecomunicações, a receita consolidada cresceu 1,9% face ao período homólogo, para 460,2 milhões. Para tal, beneficiou das receitas nos segmentos de TI e de Cinema e Audiovisuais, de acordo com um comunicado à CMVM.

O primeiro destes (TI) contempla as receitas da NOS e da Claranet Portugal, em que se registou um acréscimo de 16%, até aos 54,4 milhões de euros.

Em simultâneo, no Cinema e Audiovisuais houve um aumento de 7%, com os números a atingirem 24,7 milhões de euros. É que o número de bilhetes vendidos cresceu 12,1%, para 1,8 milhões.

Em simultâneo, as receitas com telecomunicações no segmento empresarial cresceram 5,5%, não obstante as tempestades que causaram vasta destruição na Zona Centro do território nacional. Assim, marcaram 398,8 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o EBITDA consolidado avançou 3,1% até aos 203,3 milhões de euros.

A NOS está sediada no Campo Grande, em Lisboa
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