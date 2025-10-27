Lucros da NOS deslizam 9,2% para 182 milhões nos primeiros nove meses do ano

A NOS, uma das principais operadoras de telecomunicações em Portugal, anunciou um lucro de 182 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025. Este valor representa uma diminuição de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo a ausência de resultados extraordinários em benefício dos lucros em 2024.Num comunicado enviado esta segunda-feira, 27 de outubro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Almeida esclareceu que, não fora isso, o lucro teria apresentado um crescimento de 21,3%, alcançando 177,7 milhões de euros.As receitas totais da NOS atingiram 1.336 milhões de euros, marcando um crescimento de 2% em comparação ao ano anterior, mesmo com a desvalorização significativa no segmento de Cinema e Audiovisuais. O segmento empresarial de telecomunicações, no entanto, teve um desempenho positivo, com um aumento de 7,7%, totalizando 327,9 milhões de euros, impulsionado pela demanda das grandes empresas.Miguel Almeida destacou que este desempenho é resultado de uma gestão rigorosa e uma contínua busca pela excelência operacional, acentuada pela adoção de inteligência artificial nas operações. “Estamos confiantes de que continuaremos a crescer em margem operacional, apesar dos desafios que o mercado de telecomunicações em Portugal apresenta”, afirmou o CEO.O EBITDA consolidado da NOS subiu 4,2%, totalizando 618 milhões de euros, com o EBITDA especificamente das telecomunicações a crescer 4,3% para 569,1 milhões de euros. Além disso, as áreas de TI e Cinema e Audiovisuais mostraram um desempenho positivo, com aumentos de 13,7% e 0,3%, alcançando 14,3 e 34,6 milhões de euros, respetivamente.A NOS também garantiu 219 mil novos serviços desde o ano passado, com 184 mil destes no setor móvel. No final de setembro, a operadora prestava um total de 5.686 milhões de serviços.Miguel Almeida concluiu que “este trimestre foi mais um exemplo de resultados operacionais e financeiros robustos, o que nos dá uma visão otimista sobre o futuro da NOS, mesmo reconhecendo que o mercado continuará a ser desafiador”. ."Existe o risco de as capacidades tecnológicas se tornarem inconsequentes", alerta diretor de IA da NOS