Lucros da operadora de jogo de Macau Galaxy sobem 14% entre julho e setembro

A concessionária de jogo de Macau Galaxy anunciou esta quinta-feira, 6, um aumento de 14% nos lucros durante o terceiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.O Galaxy Entertainment Group registou um lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 3,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 368 milhões de euros) entre julho e setembro deste ano.Em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, o Galaxy anunciou ainda receitas líquidas de 12,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,36 mil milhões de euros), também um aumento de 14% em relação ao terceiro trimestre de 2024.No que diz respeito ao jogo, entre julho e setembro, o grupo registou receitas brutas de 12,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,36 mil milhões de euros), um aumento de 21% em relação ao ano anterior.Citado na nota, o presidente do Galaxy, Lui Che Woo, referiu que o "balanço continua saudável e líquido", lembrando, porém, eventos que afetaram os resultados das receitas brutas do jogo e do EBITDA durante o trimestre, nomeadamente a passagem do "tufão Ragasa, que levou o Governo a determinar o encerramento oficial de todos os casinos por 33 horas"Nos primeiros 10 meses do ano, o setor do jogo de Macau teve receitas totais de 205,4 mil milhões de patacas (22,9 mil milhões de euros), mais 8% do que no mesmo período do ano passado.Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024..Sociedade de Jogos de Macau com lucros de 544 milhões até setembro