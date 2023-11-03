Lucros da Parpública aumentam 6,2% no primeiro semestre

A Parpública registou resultados líquidos de 86 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 6,2% em relação ao período homólogo, adiantou a empresa, que gere várias participações do Estado, em comunicado..O grupo revelou ainda que a sua dívida financeira consolidada "manteve a tendência decrescente, ficando em 1,8 mil milhões de euros, representando uma diminuição de 12,2% face ao montante registado a 31 de dezembro de 2022".."A capacidade de resistência e de reação das empresas do grupo Parpública foi evidenciada no primeiro semestre de 2023, com todos os segmentos de negócio a alcançar resultados positivos num cenário global complexo, influenciado pelo confronto na Ucrânia, a persistente alta taxa de inflação, o aumento das taxas de juro, bem como os desafios tecnológicos e as preocupações climáticas prementes", acrescentou..O grupo indicou ainda que a sua "estratégia de redução de endividamento tem contribuído para a melhoria generalizada dos indicadores financeiros", destacando "os incrementos nos rácios de solvabilidade e de autonomia financeira, atingindo 233% e 70%, respetivamente"..O grupo indicou ainda que, "relativamente à 'holding' Parpública, o resultado líquido registado ascendeu a 35 milhões de euros, valor que compara com os 36,2 milhões de euros do primeiro semestre de 2022", justificando a "pequena redução nos resultados líquidos" sobretudo com a "diminuição dos dividendos recebidos das empresas participadas"..O grupo disse que "tem gerido proativamente o exigente enquadramento macroeconómico com um forte empenho na otimização da eficiência dos resultados, nomeadamente através de um crescimento sustentado das margens brutas das vendas", antecipando, que durante o segundo semestre de 2023 se manterá "o acompanhamento ativo das participadas, bem como o apoio contínuo à tutela e ao acionista nas diversas iniciativas em curso".