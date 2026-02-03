Lucros da PepsiCo caem 14% em 2025 para sete mil milhões de euros

A multinacional de ‘snacks’ e refrigerantes PepsiCo registou um lucro líquido de 8.240 milhões de dólares (6.963 milhões de euros) em 2025, um recuo de 14% em comparação com o ano anterior, informou esta terça-feira, 3, a empresa.

No exercício, as receitas líquidas da empresa ascenderam a 93.925 milhões de dólares (79.372 milhões de euros), mais 2,3% do que no ano anterior em valores absolutos e 2% mais em dados orgânicos, que excluem o impacto da taxa de câmbio e das variações do perímetro contabilístico da empresa.

Neste período, a multinacional assumiu um impacto adverso de 1.993 milhões de dólares (1.684 milhões de euros), principalmente em relação à deterioração da marca “Rockstar”.

Em 2025, na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), as vendas da multinacional aumentaram 8,2%, para 18.025 milhões de dólares (15.232 milhões de euros), enquanto diminuíram 0,2% na América Latina, para 10.549 milhões de dólares (8.914 milhões de euros), mas aumentaram 1,7% na Ásia-Pacífico, para 4.629 milhões de dólares (3.912 milhões de euros).

A PepsiCo manteve estáveis as vendas do negócio de ‘snacks’ na América do Norte, até 27.528 milhões de dólares (23.263 milhões de euros) e aumentou em 1,5% as da PepsiCo Beverages North America, até 28.197 milhões de dólares (23.828 milhões de euros), enquanto as da International Beverages Franchise (IBF) cresceram 2,4%, para 4.997 milhões de dólares (4.223 milhões de euros).

Apenas no quarto trimestre de 2025, a PepsiCo registou um lucro líquido de 2.540 milhões de dólares (2.146 milhões de euros), mais 66,8% do que no mesmo período de 2024, enquanto as vendas da multinacional totalizaram 29.343 milhões de dólares (24.796 milhões de euros), um aumento de 5,6%.

“Os resultados do quarto trimestre da PepsiCo refletiram uma aceleração sequencial no crescimento das receitas reportadas e orgânicas, com melhorias tanto na América do Norte como no negócio internacional”, destacou o presidente e presidente-executivo (CEO) da multinacional, Ramón Laguarta.

Para o ano fiscal de 2026, o executivo adiantou que a PepsiCo aspira alcançar um ano recorde de poupanças de produtividade que ajudará a financiar investimentos para acelerar o crescimento, acrescentando que prevê uma melhoria do desempenho comercial da América do Norte e que o negócio internacional se mantenha resiliente.

Assim, a empresa confirmou as suas previsões anuais, com um aumento das receitas orgânicas de 2% a 4% e do lucro por ação ajustado à moeda constante de 4% a 6%.

Além disso, a PepsiCo anunciou um aumento de 4% no seu dividendo anualizado, para 5,92 dólares, o que representa o 54.º aumento consecutivo do dividendo anual por ação da empresa, que lançará um novo programa de recompra de ações de até 10.000 milhões de dólares (8.450 milhões de euros) que estará em vigor até 28 de fevereiro de 2030.