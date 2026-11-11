Lucros da Petrobras sobem 46% nos primeiros nove meses do ano

A empresa estatal brasileira Petrobras obteve nos primeiros nove meses do ano um lucro líquido de 24,4 mil milhões de dólares (21,8 mil milhões de euros), mais 46% em termos homólogos.

A maior empresa do Brasil, controlada pelo Estado, mas com ações transacionadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, indicou que, só no terceiro trimestre, registou um lucro de 7,74 mil milhões de dólares (6,93 mil milhões de euros), um valor 28% superior ao registado no mesmo período de 2025.

Por outro lado, face ao segundo trimestre, o lucro registado entre julho e setembro foi 26% inferior.

No relatório financeiro, a empresa atribuiu os resultados trimestrais sólidos ao recorde de produção de petróleo e gás para o período, que atingiu 3,51 mil milhões de barris de óleo equivalente por dia.

A produção de petróleo e gás natural no Brasil em setembro alcançou o equivalente a 6,12 mil milhões de barris por dia em setembro, um novo recorde.

Os campos operados pela estatal brasileira Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 87,02% do total nacional.

Além disso, a Petrobras destacou o recorde nas vendas de derivados no mercado brasileiro, impulsionado por um maior aproveitamento da capacidade de refinação das instalações.

"Este desempenho demonstra a força da nossa gestão operacional, que está a conseguir extrair o máximo potencial dos nossos ativos", afirmou a presidente da empresa, Magda Chambriard, em declarações citadas no relatório.

Nos primeiros nove meses do ano, a Petrobras obteve uma receita de 90,1 mil milhões de dólares (80,7 mil milhões de euros) com vendas, um crescimento de 37% face ao período homólogo de 2025.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 48%, para 46,7 mil milhões de dólares (41,8 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano.

No mesmo período, a dívida bruta recuou 1% face aos primeiros nove meses de 2025, situando-se em 70 mil milhões de dólares (62,6 mil milhões de euros).

A empresa informou ainda que os investimentos cresceram 20%, atingindo 16,9 mil milhões de dólares (15,1 mil milhões de euros), sendo a quase totalidade destinada a atividades de exploração e produção.

A estatal dominou o mais recente leilão de blocos exploratórios no Brasil, no início de outubro, ao arrematar 19 dos 49 blocos.

A Petrobras está em plena campanha de exploração de uma área marítima conhecida como Margem Equatorial, situada em frente à costa amazónica, no norte do país.

Além disso, em setembro a empresa anunciou que vai explorar oito blocos de petróleo e gás ao largo da Costa do Marfim, após assinar contratos de partilha de produção com o Governo costa-marfinense e a estatal Petroci Holding.