Lucros da REN crescem 4,8% para 159,8 milhões em 2025

A REN fechou 2025 com um aumento de 4,8% no resultado líquido, que atingiu 159,8 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira, 5, em comunicado a empresa que gere as redes de energia nacionais.

O resultado reflete, sobretudo, o aumento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) que se situou em 516,1 milhões de euros, uma subida de 10 milhões face ao período homólogo.

O lucro operacional do segmento doméstico atingiu os 490,5 milhões de euros, uma evolução de 1,4% explicada pela empresa por “uma maior atividade de desenvolvimento de infraestruturas com o objetivo de concretização da transição energética em curso”.

Já o segmento internacional contribuiu com 25,6 milhões de euros para o EBITDA, um crescimento de 14,6% quando comparado com o ano anterior.

Este valor reflete sobretudo o crescimento da Transemel, subsidiária da REN que opera no Chile, bem como “o reconhecimento de um EBITDA de 2,2 milhões de euros referentes a oito meses de resultados da nova empresa Tensa e a redução nos proveitos reconhecidos com a participação de 42,5% detida pela REN na empresa chilena de transporte de Gás Natural Electrogas”, segundo o comunicado.

O investimento registou também uma evolução positiva, situando-se nos 474,9 milhões de euros, um crescimento de 28,9% face ao ano anterior, “reforçando o empenho da REN no cumprimento dos objetivos de transição energética do país e em consonância com o Plano Estratégico 2024-2027”, lê-se no mesmo documento.

As transferências para a base de ativos regulados (RAB), que determina os investimentos reconhecidos pelo regulador para efeitos de remuneração, totalizaram 327 milhões de euros, um acréscimo de 30,9 milhões de euros.

A dívida líquida situou-se em 2.520 milhões de euros, praticamente estável face a 2024.

“O custo médio da dívida diminuiu, situando-se nos 2,5% (2,7% em 2024)”, acrescenta a REN.

A empresa liderada por Rodrigo Costa lembra ainda que 2025 ficou marcado por um apagão em Espanha que afetou também Portugal, acrescentando que a reposição do sistema elétrico nacional foi concluída em menos de 12 horas.

No ano passado, o consumo de eletricidade abastecido a partir da rede pública registou uma subida de 3,2% relativamente ao ano anterior (53,1TWh). Este valor representa o consumo anual mais elevado alguma vez registado no Sistema Elétrico Nacional, superando em 1,7% o anterior máximo histórico, alcançado em 2010 (52,2 TWh).

O consumo de gás natural situou-se em 45,0 TWh, registando um crescimento de 11% face ao ano anterior, mas ainda 8% inferior ao valor registado em 2023 (49 TWh).